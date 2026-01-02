2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Mersin'de yaban keçisi avlayanlara rekor ceza

Mersin'in de aralarında bulunduğu 3 ilde yaban keçisi avlayan 3 şahsa 2 milyon 894 bin 565 TL para cezası kesilirken, adli işlemin de başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 09:32, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 09:33
Mersin'de yaban keçisi avlayanlara rekor ceza
Mersin'de koruma altında olan türler arasında bulunan yaban keçilerine yönelik bir çok ilde gerçekleştirilen yasa dışı avcılık denetimleri sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde yasa dışı avlananlar yakalanarak, adli işlemlerin yanı sıra yüklü miktarda para cezası da kesiliyor. Son olarak Mersin'in Silifke, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçeleri ile Adıyaman sınırlarında yaban keçisi avlayan 3 şahıs belirlenerek yakalandı. 2 MİLYON 894 BİN 565 TL CEZA Yakalanan şahıslara toplamda 2 milyon 894 bin 565 TL para cezası kesilerek adli işlem yapıldı. DENETİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI Kurumdan yapılan açıklamada:" Ülke genelinde yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekiplerimiz tarafından koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslar yakalanırken ilgili kanunlar kapsamında idari yaptırımlar uygulandı. Denetimler kapsamında Adıyaman'da, vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 964 bin 855 TL, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 969 bin 591 TL ve Mersin'in Silifke ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 960 bin 119 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Böylece 3 farklı ilde yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 894 bin 565 TL ceza ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu" denildi.

