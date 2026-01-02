Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde kar örtüsünün 20 santimetreyi geçtiği 28 il için hayati bir çığ uyarısında bulundu. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun sarp bölgelerinde dik yamaçlara dikkat çeken AFAD, vatandaşlara SMS yoluyla uyarılar gönderdi. Meteoroloji verilerine dayanarak yapılan açıklamada, yüksek kar kütlelerinin her an harekete geçebileceği belirtilerek resmi duyuruların takip edilmesi istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 16:25, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 16:51
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde çığ riskinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt, İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt ve Şırnak'ta yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, resmi duyuruların takip edilmesi ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

