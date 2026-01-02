Erdoğan: Gazze ve Filistin İçin Mücadelemiz Sürecek
Erdoğan: Gazze ve Filistin İçin Mücadelemiz Sürecek
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu

İTO'nun açıkladığı verilere göre İstanbul'da aralık ayında en çok fiyat artan ürün sağlık ürünleri oldu. Antiseptik ürünler yüzde 51,95'lik artışla listenin başında yer alırken, uçak biletlerinde büyük düşüş yaşandı. Detaylar haberimizde!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 14:03, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 14:04
Yazdır
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un enflasyonundan sonra aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 186'sının fiyatında artış izlenirken, 59 ürünün fiyatı azaldı.

FİYATI AN ÇOK ARTANLAR

Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 51,95 ile diğer sağlık ürünleri (Antiseptik ürünler) oldu.

Bunu yüzde 46,57 ile taze fasulye, yüzde 40,17 ile salatalık, yüzde 25,52 ile üzüm, yüzde 18,82 ile patlıcan, yüzde 11,76 ile şarap, yüzde 10,81 ile dana eti ve yüzde 10,50 ile kabak izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 9,30 ile çocuk bezi, yüzde 8,35 ile fındık ezmesi, yüzde 7,72 ile kuru soğan, yüzde 6,25 ile oyuncak, yüzde 6,18 ile patates oldu.

Geçen ay fiyatlar altın mücevherat ve margarinde yüzde 5,74, bilgisayar ekipmanlarında yüzde 5,56 ve konserve mısırda yüzde 5,50 arttı.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN UÇAK BİLETİ

Aralıkta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 28,52 ile uçak bileti oldu.

Uçak biletini yüzde 24,94 ile karnabahar, yüzde 20,01 ile portakal, yüzde 18,63 ile pırasa, yüzde 17,23 ile limon, yüzde 15,90 ile kıvırcık salata, yüzde 11,48 ile çarliston biber ve yüzde 10,52 ile sivri biber takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 6,80 ile dolmalık biber, yüzde 6,54 ile ıspanak, yüzde 6,46 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 5,35 ile muz ve yüzde 4,61 ile benzin oldu.

Geçen ay fiyatlar çocuk pantolonunda yüzde 3,40, havuçta yüzde 3,38, yumurtada yüzde 2,83 ve erkek botunda yüzde 2,76 azaldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber