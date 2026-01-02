Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Adalet Bakanlığı, bir gazetede yer alan ve infaz sürelerinin kısaltılmasını öngören "af gibi düzenleme" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün 5 yıl sonra tahliye edilmesine imkan tanıyacağı iddia edilen herhangi bir yasal çalışmanın veya hazırlığın bakanlık gündeminde bulunmadığı kesin bir dille belirtildi.
Söz konusu haberde, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" ve düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.