Antalya'da 1 yaşındaki bebeğe şiddet iddiasında anne tutuklandı

Şiddet iddiası, baba Osman Vesek'in 1 yaşındaki kızının vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Fas uyruklu anne İmane Moti'nin (25) bebeğine defalarca vurduğu, tokat attığı, terlikle darbettiği ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anların yer aldığı görülürken görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından baba Osman Vesek, Antalya Adliyesi'ne gelerek video kayıtlarıyla birlikte eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Vesek, yaşadığı şoku, "Tokatlıyor, terlikle vuruyor, ayaklarından tutup kanepeye fırlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi makyaj yapmaya devam ediyor" sözleriyle dile getirdi.

Suç duyurusunun ardından emniyete götürülen İmane Moti'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Moti, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İmane Moti, tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.