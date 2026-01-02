BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK, bankalara gönderdiği yazı ile temassız kartlarda şifresiz işlem limitinin 1.500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. 1 Temmuz 2024'ten bu yana uygulanan eski limit, 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren güncellenmiş olacak. Yeni düzenleme ile Türkiye, şifresiz ödeme kolaylığında 100 sterlinlik limite sahip İngiltere ve 50 avroluk limit uygulayan Avrupa ülkeleriyle benzer seviyelere geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.
Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.
- Avrupa'da limit genellikle 50 avro
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.
ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.