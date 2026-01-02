İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversiteleri ortaklığında, enerji alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve bilinçli enerji tüketimiyle enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Enerji Akademisi kurulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 11:53, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 11:54
Yazdır
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt, Şırnak ve Mardin Artuklu üniversiteleri ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında "Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Enerji Akademisi'nde alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri, yöneticiler ve sahada aktif çalışan uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji politikaları, tarımda ve sanayide enerji kullanımı gibi başlıklarda herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sektör çalışanları ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir kitleye hitap edecek akademi, çevrim içi eğitim modeliyle Türkiye'nin her yerinden katılımcıların erişimine açık olacak.

Dört ay sürecek programı başarıyla tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcılar, istihdam süreçlerinde avantaj elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Enerji Akademisi'nin yalnızca eğitim programı olmadığını belirterek, bununla enerji okuryazarlığını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Enerji bilgisinin yaygınlaşmasının günlük yaşamdan ekonomiye geniş etki alanı oluşturacağını dile getiren Demir, "Bilinçli enerji kullanımı, hane halkından tarımsal sulamaya, sanayiden kamuya kadar birçok alanda tasarruf sağlayacak. Enerji tüketiminin azalması, enerji faturamızın düşmesine ve dolayısıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber