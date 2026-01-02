Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi sayın Trump ile yine bir görüşmemiz olacak" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 14:52, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 15:55
Yazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Filistin yalnız değil

Öncelikle yeni yıla girerken gerçekten Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahit olduk ve bu da şunu gösteriyor: Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimizdir ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacaktır.

Şu ana kadar bizler, tabii ki Türkiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık, Filistin'i yalnız bırakmadık ve bundan sonra da ne Gazze ne de Filistin yalnız kalacaktır. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak, inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. İnşallah 2026'ya çok daha farklı bir şekilde, güçlü bir şekilde giriyoruz, gireceğiz. Tabii özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmıyor. Çünkü 7'den 70'e çok mazlum olanı aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz.

Televizyon ekranlarında, o çadırdan başka her şeye benzeyen; rüzgarın, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali. Herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor; çünkü buna onun müsaade etmesi gerekiyor. Müsaade etmediği için konteyner de gönderemiyoruz. Elimizde konteynerler var. Halbuki bu konteynerlerle o çadırlarda yaşamaktan Filistinli kardeşlerimizi, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma imkanına sahip olabilirdik; ama ne yazık ki olamadık, olamıyoruz. Ama er ya da geç, inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız. Efendim, bu sürü kaynak çalıştırılmış; savaş başladığından beri.

Sayın Trump'la da pazartesi günü görüşmemiz olacak

Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le, gerek Zelenskiy'le, gerek bu konuda Trump'la ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te, yine böyle bir zirve Gönüllüler Konferansı adı altında yapılacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada, yine Sayın Trump'la da pazartesi akşamı, gündüz saat dört gibi falan, bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da ele alma fırsatını bulacağız.

Deprem konutlarındaki hedeflerimize ulaşacağız

Deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber