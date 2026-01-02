Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Filistin yalnız değil

Öncelikle yeni yıla girerken gerçekten Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahit olduk ve bu da şunu gösteriyor: Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimizdir ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacaktır.

Şu ana kadar bizler, tabii ki Türkiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık, Filistin'i yalnız bırakmadık ve bundan sonra da ne Gazze ne de Filistin yalnız kalacaktır. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak, inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. İnşallah 2026'ya çok daha farklı bir şekilde, güçlü bir şekilde giriyoruz, gireceğiz. Tabii özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmıyor. Çünkü 7'den 70'e çok mazlum olanı aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz.

Televizyon ekranlarında, o çadırdan başka her şeye benzeyen; rüzgarın, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali. Herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor; çünkü buna onun müsaade etmesi gerekiyor. Müsaade etmediği için konteyner de gönderemiyoruz. Elimizde konteynerler var. Halbuki bu konteynerlerle o çadırlarda yaşamaktan Filistinli kardeşlerimizi, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma imkanına sahip olabilirdik; ama ne yazık ki olamadık, olamıyoruz. Ama er ya da geç, inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız. Efendim, bu sürü kaynak çalıştırılmış; savaş başladığından beri.

Sayın Trump'la da pazartesi günü görüşmemiz olacak

Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le, gerek Zelenskiy'le, gerek bu konuda Trump'la ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te, yine böyle bir zirve Gönüllüler Konferansı adı altında yapılacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada, yine Sayın Trump'la da pazartesi akşamı, gündüz saat dört gibi falan, bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da ele alma fırsatını bulacağız.

Deprem konutlarındaki hedeflerimize ulaşacağız

Deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz.