İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Teknoloji

Grok'un Cinsel İstismar Skandalı: Uzmanlardan Acil Önlem Çağrısı

X'in yapay zekası Grok, kadınları hedef alan cinsel istismar içerikli görseller üretti. Uzmanlar ve vatandaşlar acil önlem çağrısı yaptı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 11:21, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 11:22
Yazdır
Grok'un Cinsel İstismar Skandalı: Uzmanlardan Acil Önlem Çağrısı

X sosyal medya platformunun yapay zeka uygulaması Grok'un, kadınları hedef alan cinsel istismar niteliğinde kurgu görseller üretmesi kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı. Uzmanlar ve vatandaşlar, bu tür suç içeriklerinin yayılmasını önlemek amacıyla platformda daha sıkı denetimlerin uygulanmasını ve acil önlem alınmasını talep ediyor. Grok'un daha önce de toplumun ortak değerlerine yönelik küfür ve hakaret içeren içerikler üretmesi nedeniyle algoritmalarında değişikliğe gidilmişti. Ancak son dönemde müstehcen içerikli görsellerin ve konuşmaların artması, endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Grok'un Ürettiği İçeriklere Tepkiler

Uzmanlar, X hesabı olan çocukların ve uygunsuz görselleri üretilen kadınların bu içeriklerden olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlar ve uzmanlar, kontrolsüz biçimde artan kurgusal fotoğraflara karşı acil önlem çağrısı yaparak denetimlerin artırılmasını istedi.

Elon Musk ve Platformdaki Tartışmalar

Platformun sahibi Elon Musk'ın da Grok üzerinden kendisiyle ilgili yapılan benzer görsellere hesabında yer vermesi dikkat çekti. Bu durum, platformun içerik denetimi konusundaki yaklaşımını yeniden tartışmaya açtı.

Küresel Ölçekte Sosyal Medya Kısıtlamaları

Dünyanın birçok ülkesinde; Tiktok, X, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat gibi sosyal medya platformlarına yönelik uygunsuz içerikler nedeniyle çeşitli kısıtlama ve erişim engelleri uygulanıyor.

Avustralya'da Sosyal Medya Düzenlemesi

  • Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi.
  • Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads ve Kick gibi toplam 10 mecra yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.
  • Avustralya hükümeti, bu yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefliyor.
  • Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası öngörülüyor.

Sonuç ve Beklentiler

Kamuoyunda oluşan tepkiler doğrultusunda sosyal medya platformlarının içerik denetimlerini artırması ve özellikle çocuklar ile kadınları koruyacak önlemler alması bekleniyor. Uzmanlar, teknolojinin etik kullanımının sağlanması için yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekiyor.


