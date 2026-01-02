THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!

Türk Hava Yolları, havacılık tarihine geçecek 100 milyar liralık yatırım hamlesini başlatıyor. 8 Ocak Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda atılacak temellerle; dünyanın en büyük hava kargo terminali, günlük 500 bin kapasiteli ikram tesisi ve Avrupa'nın en büyük geniş gövde motor bakım merkezi hayata geçirilecek. Teknoloji kapasitesini 5 katına çıkaracak iki yeni veri merkezini de bünyesine katacak olan THY, bu dev projelerle 26 bin kişiye yeni iş kapısı açacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 21:27, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 21:39
Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılında 100 Milyar TL'lik bir yatırımla kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi gibi bir çok projenin temelini atacak.

İstanbul Havalimanı'nda 8 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve çok sayıda davetli katılacak. THY'nin 2026 yılı yatırım projeleri 100 Milyar TL'lik bir yatırımla 4,5 milyon Ton kapasiteli Dünya'nın en büyük hava kargo terminali, günlük 500 bin kişilik uçak içi ikram tesisi ve bir çok projenin temeli atılacak. Ayrıca bu yılda kurulacak iki yeni veri merkeziyle mevcut teknoloji kapasitesi 5 katına çıkartılacak. Ayrıca Avrupa'nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezi hayata geçirilecek. Havayolu şirketi bu yıl 26 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak.

'BU GURUR BİZİM'

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar TL'lik yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu gurur bizim" denildi.

