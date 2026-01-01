İstanbul'un bir ilçesinden kar tatili haberi geldi
49 ilde okullar yarın da tatil edildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılı yargı faaliyetlerini paylaştı. Dijitalleşme hamlesiyle e-duruşma sayısının 1,7 milyonu geçtiğini belirten Tunç, 766 yeni mahkemenin kurulduğunu ve arabuluculuk sistemiyle toplumsal barışa katkı sağlandığını vurguladı. Tunç, yerli imkanlarla geliştirilen projeler sayesinde yargılama süreçlerinin hızlandığını ve ciddi maliyet tasarrufu sağlandığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 21:35, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 21:55
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025'te yargı alanında hayata geçirilen yeni uygulamaları ve faaliyetleri paylaştı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak adaleti daha erişilebilir hale getirdiklerini, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırdıklarını, zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağladıklarını belirtti.

Yargıda dijital dönüşüm kapsamında, 61 kurum ile 202 işlemle ilgili entegrasyon sağlandığını belirten Tunç, bu sayede 26 milyon kullanıcıya erişildiğini bildirdi.

Ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) 2025'te 1 milyon 457 bin 279 görüşme yapıldığını belirten Tunç, bu kapsamda 2013'ten itibaren yapılan görüşme sayısının ise 7 milyon 342 bin 901'e ulaştığını ifade etti.

Tunç, 2025'te 86 milyon 180 bin e-tebligat yapılırken 2015'ten itibaren yapılan e-tebligat sayısının ise 350 milyon 875 bin olduğunu kaydetti.

2025'te 1 milyon 777 bin 137 e-duruşma yapıldığı bilgisini paylaşan Tunç, 2020'den bu yana 4 milyon 402 bin 88 e-duruşma düzenlendiğini bildirdi.

- "Adalete erişimi güçlendirdik"

Bakan Tunç, hukuk sistemine kazandırdıkları alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimi güçlendirdiklerini vurgularken, anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözerek toplumsal barışa katkı sunduklarını aktardı.

2025'te arabuluculukla 1 milyon 124 bin 200, uzlaştırmayla ise 203 bin 251 dosyada anlaşma sağladıklarını belirten Tunç, arabuluculukta 2013'ten günümüze 8 milyon 869 bin 290 dosyada 5 milyon 234 bin 884 anlaşma, uzlaştırmada 2017'den günümüze 2 milyon 429 bin 192 dosyada 2 milyon 15 bin 570 uzlaşma sağlandığını ifade etti.

Adaletin en etkin şekilde tesisi, yargılamaların makul sürede gerçekleştirilmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Tunç, 2025'te adli ve idari yargıda 766 yeni mahkeme kurarak, 2002'de 3 bin 727 olan mahkeme sayısını, 9 bin 438'e çıkardıklarını bildirdi.

Bölge adliye mahkemelerini 17 bölgede, bölge idare mahkemelerini 12 bölgede faaliyete geçirdiklerini kaydeden Tunç, 2002'de 986 olan ihtisas mahkemelerinin sayısını 2025'te 2 bin 923'e çıkardıklarını belirtti.

- "Noterlik kurumunu güçlendirmeye, hizmetlerin standardını yükseltmeye devam edeceğiz"

Adaletin tesisine, mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli katkı sunan noterliğin, hukuk sisteminin temel taşlarından olduğunu ifade eden Tunç, noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ve noterlik kurumunu güçlendirmeye, hizmetlerin standardını yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

Tunç, 2002'de 1231 olan noterlik sayısının 2025'te 2 bin 385'e ulaştığı bilgisini verdi.

Nöbetçi noterlik kapsamında, 2025'te 761 bin 719, 2019'dan bugüne kadar 4 milyon 103 bin 863 işlem yapıldığını belirten Tunç, yurt içinde bir noterde yapılan işlemin başka yerdeki bir noterden alınabilmesi kapsamında 2025'te 476 bin 972, 2019'dan bugüne kadar 1 milyon 208 bin 137 işlem yapıldığını kaydetti.

Yurt dışı konsolosluklarda düzenlenen noterlik işlem örneklerinin Türkiye'deki noterliklerden alınmasının sağlandığını bildiren Tunç, bu kapsamda 2025'te 74 bin 97, 2019'dan bugüne kadar 376 bin 215 işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

Tunç, güvenli ödeme sistemiyle noterlik işlemlerindeki para alışverişlerinde yaşanan sorunların ve dolandırıcılığın da önüne geçtiklerini bildirdi.

