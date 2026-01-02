Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bir kesiminde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Hafta sonu hava sıcaklıkları, Ankara'da 4 ila 7, İstanbul'da 14 ila 16, İzmir'de ise 12 ila 16 derece olması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 15:38, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 17:21
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurdun, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Tekin, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağını bildirdi.

Yurdun büyük bir bölümünde yağış görülmeyeceğini belirten Tekin, "Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve az bulutlu geçecek. Yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de yağışları göreceğiz." dedi.

Yarın, İzmir çevreleri, Balıkesir ve Aydın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Tekin, oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Tekin, pazar, pazartesi ve salı günlerinde yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu açık geçeceğini ifade ederek, "Trakya ve Ege kıyılarında ise hafta boyunca aralıklarla yağış göreceğiz. Yine hafta boyunca doğu kesimlerde buzlama ve don, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ riskine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz." diye konuştu.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olduğunu söyleyen Tekin, hava sıcaklığının ise 4 ila 7 derece olacağını bildirdi.

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağış beklendiğini aktaran Tekin, hava sıcaklığının 14 ila 16 derece aralığında seyredeceğini ifade etti.

Tekin, ayrıca yarın İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

İzmir'de ise hafta sonu boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Tekin, sıcaklıkların 12 ila 16 derece olacağını söyledi.

