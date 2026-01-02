Dolar 43 TL sınırını geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,9600 42,9610 43,0370 43,0380 Avro 50,5380 50,5390 50,4890 50,4900 Sterlin 57,9130 57,9230 57,9600 57,9700 İsviçre frangı 54,3720 54,3820 54,3160 54,3260 ANKARA ABD doları 42,9300 43,0100 43,0070 43,0870 Avro 50,4980 50,5780 50,4490 50,5290 Sterlin 57,8530 58,0630 57,9000 58,1100