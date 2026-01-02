Dolar 43 TL sınırını geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,03 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 17:21, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,9600
|42,9610
|43,0370
|43,0380
|Avro
|50,5380
|50,5390
|50,4890
|50,4900
|Sterlin
|57,9130
|57,9230
|57,9600
|57,9700
|İsviçre frangı
|54,3720
|54,3820
|54,3160
|54,3260
|ANKARA
|ABD doları
|42,9300
|43,0100
|43,0070
|43,0870
|Avro
|50,4980
|50,5780
|50,4490
|50,5290
|Sterlin
|57,8530
|58,0630
|57,9000
|58,1100