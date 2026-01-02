THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Dijital Vergi Dairesi" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm mükellefler için kağıt fatura ve defter kullanımı kaldırıldı. Ciro sınırı olmaksızın tüm işletmelerin e-belge sistemine dahil edilmesiyle operasyonel maliyetlerde %90 tasarruf sağlanırken, her yıl 1,5 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. Yeni sistemle birlikte kayıt dışı ekonomiyle mücadelede "yapay zeka" destekli yeni bir dönem başlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 20:05, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 20:08
Yazdır
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin son yıllarda hız kazanan "dijital vergi dairesi" vizyonu meyvelerini verdi.

1 Ocak'tan itibaren artık kağıt fatura ve kağıt defterler ortadan kalktı. Artık işletmelerin türü, cirosu veya fatura tutarının önemi bulunmuyor. Faturaların ve kanuni defterlerin tamamen elektronik belge ve elektronik deftere dönüştüğü bir döneme girildi.

2024 ve 2025 yıllarında hayata geçirilen düzenlemelerle birlikte, sadece yüksek cirolu şirketler değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de e-belge uygulamalarına dahil edilmesiyle kağıt kullanımı asgari seviyeye indirildi.

Faturalar dijital ortama taşındı

GİB verilerine göre, 2025 yıl sonu itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter kullanan mükellef sayısı rekor seviyeye ulaştı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı milyonları aşarken, yıllık düzenlenen e-belge adedi milyarlarca rakamla ifade edilmeye başlandı.

Dijitalleşme hamlesiyle birlikte, fatura düzenleme, gönderme ve saklama maliyetlerinde yüzde 90'a varan tasarruf sağlandı. İşletmelerin kağıt, baskı, posta ve arşivleme gibi operasyonel yüklerden kurtulması, ekonomiye yıllık milyarlarca liralık katkı sundu.

Milyonlarca ağaç kesilmekten kurtuldu

Projenin sadece ekonomik değil, çevresel etkileri de verilerle ortaya konuldu. Kağıt fatura basımı ve kullanımı için harcanan kağıt miktarındaki azalma sayesinde, her yıl yaklaşık 1,5 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Bu veri, Türkiye'nin "Yeşil Dönüşüm" ve "Sıfır Atık" hedefleriyle de doğrudan uyum gösterdi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede dijital kalkan

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kağıt fatura döneminin kapanmasının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en kritik eşiklerden biri olduğunu vurguladı. Dijital sistem sayesinde faturaların anlık olarak Gelir İdaresi sistemlerine düşmesi, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenlenmesinin önüne geçilmesinde etkin rol oynuyor.

Gelecek dönemde, e-belge uygulamalarının yapay zeka destekli analiz sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor. Böylece vergi beyannamelerinin büyük bir kısmının otomatik olarak hazırlanması ve mükellef üzerindeki beyan yükünün daha da hafifletilmesi hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber