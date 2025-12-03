Okuldan velilere anlamlı destek: 'Kocaman Bir Aileyiz' projesine start verildi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nı "Aile Yılı" ilan etmesi üzerine, Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu da "Kocaman Bir Aileyiz" projesini başlattı. Projenin açılış etkinliğinde, velilere yönelik düzenlenen seminerde Klinik Psikolog Kemal Hilmi ÇELEBİ konuk oldu. ÇELEBİ; aile içi iletişimin önemi, çocukların duygusal ihtiyaçları, sağlıklı ebeveyn tutumları ve teknolojinin çocuk gelişimine etkileri konularını güncel örneklerle ele aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için ilan ettiği "Aile
Yılı" çerçevesinde, Bolu İli Yeniçağa İlçesi Yaşar Çelik İlkokulu anlamlı bir projeye imza attı.
"Kocaman Bir Aileyiz" projesi kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte,
velilere çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularında uzman desteği sunuldu.
"Kocaman Bir Aileyiz" Projesi Start Aldı
Sınıf Öğretmeni Yasemin GÖNCEK'in koordinatörlüğünde yürütülen projenin açılış
etkinliği, okulun Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi ve veliler tarafından
yoğun ilgiyle karşılandı. Okul Müdürü Abdurrahman ÇANKALOĞLU'nun selamlama konuşmasının
ardından söz alan Proje Koordinatörü GÖNCEK, yıl boyunca planlanan etkinlikler
ve projenin sonunda hedeflenen öğrenme çıktıları hakkında velileri bilgilendirdi.
Klinik Psikolog ÇELEBİ, Aile İçi İletişimi Ele Aldı
Seminerin konuğu, alanda uzman isim olan Klinik Psikolog Kemal Hilmi ÇELEBİ
oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ÇELEBİ, ebeveynlikte güncel sorunlara
odaklandı:
Aile İçi İletişimin Önemi
Çocukların Duygusal İhtiyaçları
Sağlıklı Ebeveyn Tutumları
Teknolojinin Çocuk Gelişimine Etkisi
ÇELEBİ, günlük hayattan verdiği çarpıcı örnek olaylarla sunumunu zenginleştirerek
velilerin farkındalığını artırdı.
Benzer Eğitimler Yıl Boyu Sürecek
Veliler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gören seminer, okul idaresinin ÇELEBİ'ye teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi. Okul yönetimi, Aile Yılı kapsamında veli katılımını teşvik eden bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini duyurdu.