Okuldan velilere anlamlı destek: 'Kocaman Bir Aileyiz' projesine start verildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için ilan ettiği "Aile Yılı" çerçevesinde, Bolu İli Yeniçağa İlçesi Yaşar Çelik İlkokulu anlamlı bir projeye imza attı. "Kocaman Bir Aileyiz" projesi kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte, velilere çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularında uzman desteği sunuldu.



"Kocaman Bir Aileyiz" Projesi Start Aldı



Sınıf Öğretmeni Yasemin GÖNCEK'in koordinatörlüğünde yürütülen projenin açılış etkinliği, okulun Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi ve veliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Okul Müdürü Abdurrahman ÇANKALOĞLU'nun selamlama konuşmasının ardından söz alan Proje Koordinatörü GÖNCEK, yıl boyunca planlanan etkinlikler ve projenin sonunda hedeflenen öğrenme çıktıları hakkında velileri bilgilendirdi.



Klinik Psikolog ÇELEBİ, Aile İçi İletişimi Ele Aldı



Seminerin konuğu, alanda uzman isim olan Klinik Psikolog Kemal Hilmi ÇELEBİ oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ÇELEBİ, ebeveynlikte güncel sorunlara odaklandı:

Aile İçi İletişimin Önemi

Çocukların Duygusal İhtiyaçları

Sağlıklı Ebeveyn Tutumları

Teknolojinin Çocuk Gelişimine Etkisi



ÇELEBİ, günlük hayattan verdiği çarpıcı örnek olaylarla sunumunu zenginleştirerek velilerin farkındalığını artırdı.



Benzer Eğitimler Yıl Boyu Sürecek



Veliler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gören seminer, okul idaresinin ÇELEBİ'ye teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi. Okul yönetimi, Aile Yılı kapsamında veli katılımını teşvik eden bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini duyurdu.