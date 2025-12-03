Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre aralık ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplandı.

Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 35,91

Aralık 2025 Kira Artış Tutarı: 10.773 TL

Aralık 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 40.773 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 30.000 TL olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 10 bin 773 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 40 bin 773 TL olarak gerçekleşecek.