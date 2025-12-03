Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

- En çok taze sebzeler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 16,97 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 14,27 Paket turlar 12,79 Patates 6,90 Margarin 6,59 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) 6,01 Tereyağı 5,89 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) 5,50 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 5,18 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 4,63