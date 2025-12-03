VAR için yeni dönem! '5 saniye sürecek'

VAR'ın futboldaki yetkisi genişliyor. FIFA, video yardımcı hakemin evriminde iki önemli adımı 2026 Dünya Kupası'nda atmayı planlıyor.

KORNER VE AUTLAR İÇİN DEVREDE

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın ekim ayında ikinci sarı kartları VAR protokolüne dahil etme önerisini değerlendiren FIFA, köşe vuruşları için de harekete geçti.

Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın fikri olan yeniliğe göre hakemlerin köşe vuruşu ve autlardaki hatalı kararlarında VAR devreye girecek.

"5 SANİYE SÜRECEK"

Oyununun daha fazla duraklayacağı yönündeki görüşlere katılmayan Collina, köşe vuruşları için yaklaşık 5 saniyelik bir iletişimle doğru kararın verilebileceğini düşünüyor.

SON KARAR TOPLANTIDA

Dünya Kupası'nda uygulanacak VAR protokolüne dair son karar, Ocak ayındaki IFAB toplantısında karar verilecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

2016'dan beri uluslararası maçlarda kullanılan VAR teknolojisi, 2018 ve 2022'nin ardından üçüncü kez Dünya Kupası'nda hakemlere destek verecek.



