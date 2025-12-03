Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanet bürosundan soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada detaylara ulaşıldı. İşçi kadrosuyla büroda çalışan şüpheli E.T.'nin, yüklü miktardaki değerli eşyayı tek seferde market arabasıyla adliyeden çıkardığı ve kasaları anahtarla boşalttığı tespit edildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, işçi kadrosuyla emanet bürosunda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı tespit edildi.
Şüpheli E.T'nin metal market arabasıyla dolu olarak adliyeden çıktığı ancak adliyeye boş döndüğü, kasaların ise anahtarla açılarak boşaltıldığı belirlendi.
Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı öğrenildi. Adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu anlaşıldı.
Öte yandan, gözaltındaki adli emanet bürosu memuru K.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
- Olay
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.
Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.
Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı