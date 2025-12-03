Engelli bireyler için 'Engelsiz Mobil Uygulama' hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen "Engelsiz Mobil Uygulama" tanıtım programında yaptığı konuşmada, engelli bireyleri dijital alanda güçlendirecek mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Engelsiz Mobil Uygulaması'nın, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişebilmesi için tasarlandığını kaydeden Göktaş, engelli bireylere yönelik tüm hizmet ve desteklerin tek bir platformda toplandığını belirtti.

Göktaş, bugün aynı zamanda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, "Bu anlamlı gün, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi adımların çoğalması ve toplumda güçlü bir farkındalığın oluşması için bir fırsat. Bu vesileyle, tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

Bakanlık olarak, engelli bireylerin güvenle yaşadığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği ve hayata tam katılımın sağlandığı kapsayıcı toplum inşa etmek için çalıştıklarını aktaran Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve engelli hakları konusunda ortaya koyduğu hassasiyet, çalışmalarımıza her zaman yön verdi. Bu anlamda engelli bireylerin hak ve hizmetlere kolay ulaşabilmesi için erişilebilirliği, temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "Günlük yaşamı etkileyen durumları anlık olarak bildireceğiz"

Göktaş, erişilebilirliği güçlendirmek amacıyla önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını, şehirler ve hizmet birimleri için standartlar belirlediklerini kaydetti.

Bu yıl erişilebilirlikle ilgili iki önemli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığını hatırlatan Göktaş, "İlkiyle, 16 Mayıs'ı Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan ettik. Diğerinde ise internet siteleri ve mobil uygulamalarda erişilebilirliği kamu kurumları için zorunlu hale getirdik. Bu iki adım, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde engelli bireyleri merkeze alan güçlü bir politika çerçevesi oluşturdu." açıklamasını yaptı.

Tanıtımını yaptıkları mobil uygulamayla, engelli vatandaşlar için bu alanda yeni dönemi başlattıklarının altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamamızın merkezinde, Dijital Engelli Kimlik Kartı bulunuyor. Bu kartı, Avrupa Birliği Engellilik Kartı direktifiyle uyumlu bir yapıda hazırladık. Böylece QR doğrulama ve güvenli kimlik paylaşımı gibi teknolojilerle engelli vatandaşlarımızı dijital ortamda güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. Diğer yandan, rapor süresi doğrultusunda, evde bakım ya da engelli aylığı gibi ödemeler yatırıldığında vatandaşlarımızın anında haberdar olmalarını sağlayacağız. Ayrıca toplu ulaşım ve riskli hava koşulları gibi günlük yaşamı etkileyen durumları anlık olarak bildireceğiz.

Uygulamanın içinde yer alan Engelsiz Akademi ile kısa eğitim videoları, işaret dili dersleri ve farkındalık içerikleriyle toplumda yeni alan açacağız. Engelsiz Harita ile kullanıcıların karşılaşacağı erişim sorunlarını fotoğraf, konum ve açıklama ile bildirmesine imkan sunacağız. Kaldırım bozukluğu, engelli park yerlerinin işgali, asansör arızası, rampası olmayan geçitler gibi. Her bildirim ilgili kuruma kolayca iletilerek çözüm süreci uygulama üzerinden takip edilebilecek. Bu sayede erişilebilirlik artık şeffaf, ölçülebilir ve yönetilebilir bir sürece dönüşecek. Uygulama ile, eğitim ve istihdam imkanlarını, vergi muafiyetleri, toplu taşıma avantajları ve e-devlet bağlantılarını tek bir ekranda sunuyoruz. Yapay zeka destekli asistan ile kullanıcılar, en doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşabilecek. Acil durumlarda, tek tuşla 112 araması, konum paylaşımı, sessiz acil çağrı, panik butonu ile hızlı ve güvenli bir destek sağlıyoruz."

- "Engel dediğimiz şey, aşılabilir bir durumdur"

Göktaş, projenin arkasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve gönüllü vatandaşlardan oluşan büyük dayanışma ağının olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı vesilesiyle hayata geçirdikleri bu projeleri, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalarla devam ettireceklerini bildirdi.

Engelli bireylerin başarısının toplumun başarısı olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Onların sporda, sanatta, eğitimde, çalışma hayatında elde ettiği her başarı, hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Bugün aramızda, Tokyo'da düzenlenen 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndan gelen milli sporcularımız bulunuyor. Onların uluslararası arenada elde ettikleri başarılar, engelli bireylerin imkan sunulduğunda neler başarabileceklerini dünyaya gösteriyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarıların benzer örneklerini her alanda görmek mümkün.

Kimi engelli gencimiz yazılım mühendisi olup teknolojide yenilikler yapıyor. Kimi görme engelli bir sanatçımız sahnede harikalar yaratıyor. Engel dediğimiz şey, doğru destek ve fırsatlarla aslında aşılabilir bir durumdur. Yeter ki, bizler toplum olarak dayanışma ruhumuzu canlı tutalım ve 'engelsiz bir hayat' hedefine inanmayı sürdürelim. Engelli bireylerin hayatın her alanında var olabildiği, haklarını tam olarak kullanabildikleri bir Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Göktaş, 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcularla hatıra fotoğraf çektirdi.

Ayrıca programda, görme engelli Onur Yılmaz tarafından müzik dinletisi sunuldu.