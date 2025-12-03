Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet

Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği de belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

İlkokul bahçesinde bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip sonrasında tekme ve yumruklarla dövdü.

