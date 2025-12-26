Erkek müşterileri tek başına havuza almayan otele 204 bin lira ceza

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Erkek müşterileri tek başına havuza almayan otele 204 bin lira ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir vatandaşın günübirlik kullanmak istediği otel havuzuna, erkek müşterilerin tek başına kabul edilmediği gerekçesiyle alınmamasını ayrımcılık olarak değerlendirdi. Otele 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 12:01, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 12:02
Yazdır
Erkek müşterileri tek başına havuza almayan otele 204 bin lira ceza

TİHEK'in kararına göre, bir vatandaş arkadaşıyla birlikte havuz ve aquapark hizmetlerinden günübirlik faydalanmak için gittiği otelden, erkek müşterilerin tek başlarına kabul edilmediği söylenerek geri çevrildi.

Vatandaşın olaya ilişkin TİHEK'e başvuruda bulunması üzerine inceleme yapıldı.

İncelemede, muhatap şirket tarafından sunulan görüşte, işletmeye dış katılım kuralları gereği yalnızca aile olarak giriş yapılabileceği, özel bir işletme olması nedeniyle hizmet şartlarını belirleme hakkına sahip olunduğu belirtildi.

Görüşte, bu kuralın istisnasız her müşteriye iletildiği ve tabelalarla da belirtildiği vurgulandı.

Otel kurallarının, başvurana telefon görüşmesi sırasında da aktarıldığı ifade edilen görüşte, havuz ve aquapark alanlarından yalnızca ailelerin faydalanmasına izin verilmesinin otelde konaklayan misafirlerin talepleri, geri bildirimleri ve huzurlu bir ortamın korunması amacıyla alınmış bir karar olduğu kaydedildi.

TİHEK'in incelemeleri sonucunda, tek başına gelen erkek müşterilere yönelik objektif ve makul bir temele dayanmayan cinsiyet temelli kalıp yargılar esas alınarak başvurana farklı muamele yapıldığı, bu suretle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği belirlendi.

Bu kapsamda TİHEK, otel hakkında üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Kurul kararında, 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde sayılan ayrımcılık temellerinden birinin de cinsiyet olduğu, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturduğu vurgulandı.

Gerekçede, işletmenin geçmiş deneyimlerine dayanarak "yalnız erkek müşterilerin diğer müşterileri rahatsız edici davranışlar sergilediği" iddiasıyla tüm erkek müşterilere yönelik genelleme yapıldığı, belirli bir erkek grubunun geçmişteki bireysel davranışlarından hareketle tüm erkeklerin potansiyel sorun kaynağı olarak değerlendirilmesinin cinsiyet temelinde ön yargıya dayandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, otel tarafından erkek müşterilere yönelik bu uygulamaya ilişkin haklı ve objektif gerekçelerin sunulmadığı, ayrımcılık yapılmadığının ispatlanamadığı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber