CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li birçok büyükşehir ve ilçe belediyelerine operasyon yapıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonların son adresi Antalya'da Döşemealtı Belediyesi oldu. Operasyon kapsamında kamu zararına neden olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.