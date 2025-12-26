CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı
Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Kamu zararına neden olmakla suçlanan 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 10:31, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 10:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li birçok büyükşehir ve ilçe belediyelerine operasyon yapıldı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonların son adresi Antalya'da Döşemealtı Belediyesi oldu. Operasyon kapsamında kamu zararına neden olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.