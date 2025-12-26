CHP'li meclis üyesi sırtından bıçaklandı
İskele Caddesi'nde Adalar CHP Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden olduğu öğrenilen Turan Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Sırtından bıçaklanarak yaralanan Garip, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Turan Y. gözaltına alındı.
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 07:35, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 07:44
İskele Caddesi'nde, Adalar CHP Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip (34) ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. (44) arasında tartışma çıktı.
SIRTINDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip yaralandı.
Garip, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı tespit edildi.