Yurt genelinde 91 bin 384 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 1 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."