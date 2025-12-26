Dolar/TL'den günün ilk rakamları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro'daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,8719, satışta 42,8939 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7135, satışta 42,8846 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün euro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,3491 ve dolar/yen paritesi 156,2700 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,8973 (alış) 42,9185'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,5748 TL seviyelerinde seyrediyor.