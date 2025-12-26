İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 09:43, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 09:44
İzmir Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli yapılanmasında yer aldığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.