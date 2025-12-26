SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor

İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meysu Gıda'nın halka arzına onay verdi. Şirket, 175 milyon TL nominal değerli payını pay başına 7,50 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşturacak. Halka arzın 120 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı, 55 milyon TL'lik kısmı ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

26 Aralık 2025
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verdi.

SPK'nın 25 Aralık tarihli bülteninde yayınlanan karara göre, şirket 175 milyon TL nominal değerli B grubu payını, pay başına 7,50 TL sabit fiyatla halka arz edecek. Bu payların 120 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı yoluyla satışa sunulacak. Böylece şirketin sermayesi 750 milyon TL'den 870 milyon TL'ye çıkarılacak.

Kalan 55 milyon TL'lik kısım ise mevcut ortakların pay satışından oluşacak.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin yüzde 50'si Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, kalan yüzde 50'si ise Güldüoğlu ailesine ait bulunuyor. Güldüoğlu ailesi tarafından 1985'te kurulan Gülsan Gıda, 2000 yılından itibaren Meysu markasıyla meyve suyu ve içecek üretimi yaptı. Bu faaliyetler, Gülsan'ın 2013 yılındaki kısmi bölünmesiyle kurulan Meysu Gıda bünyesine devredildi.

Meysu markası bugün, meyve suyu ve çeşitli içecek kategorilerinde hem kendi markalı hem de özel markalı ürünleriyle faaliyet gösteriyor. Şirketin ürünleri Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Şirket, bağlı ortaklığı Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de yüzde 99,57'sine sahip bulunuyor.

