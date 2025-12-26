Hatay'da elektrik tellerinin bomba gibi patladığı anlar panik yarattı
Antakya'da elektrik kablolarının havai fişek gibi patlama anları kameraya yansıdı. Kış aylarında ısınmada elektrik kullanılmasıyla birlikte sık sık yaşanan patlamalar vatandaşları tedirgin ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik kablolarında yaşanan arkla birlikte patlamalar yaşandı.
Son bir ayda bomba gibi yaşanan patlamalarla birlikte kıvılcımlar havai fişek gibi saçıldı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Mahalledeki vatandaşları tedirgin eden patlamalar anbean kameraya yansıdı.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik kablolarında çıkan yangını söndürürken elektrik dağıtım şirketi personeli tarafından kablolarda yenileme yapıldı.
PATLAMALAR BÖLGE SAKİNİNİ TEDİRGİN EDİYOR
Kısa süre elektriksiz kalan mahalle, kabloların onarılmasıyla yeniden aydınlandı.
Son bir ayda meydana gelen farklı patlamalar nedeniyle vatandaş tedirgin olduklarını ifade etti.