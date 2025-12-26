İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı

İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu. Vatandaşlardan don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi. İstanbul'da hava sıcaklığının 8 derece birden düşmesi bekleniyor.

26 Aralık 2025 07:21
İstanbul Valiliği, kentteki hava durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

Valilik, İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklığının 5 ila 8 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Cuma ve cumartesi günü yağışların yağmur şeklinde olacağı, kentin kuzey kesimleri ile yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

Valilik, gece ve sabah saatlerinde görülebilecek don ve buzlanmaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.


