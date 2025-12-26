Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
İstanbul'da 100 gram simittin fi-yatı yüzde 25 zam ile 25 liraya yüksel-di. Resmiyette 15 li-radan satılması ge-reken simit, uzun bir süredir 20 lira-dan satılıyordu.
Es-naflar, son 1 hafta-dır bazı bölgelerde 100 gram simittin 25 liradan satılma-ya başlandığını be-lirtti. İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası Başkanı Şa-ban Özdemir, şu an için bir zam kararı-nın olmadığını be-lirterek, "Ama zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor.
Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya sa-tılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simitti 25 lira-dan satmaya başla-yanlar bize bağlı ol-mayan bazı esnaflar satıyor olabilir" de-di.