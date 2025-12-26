8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
AFAD, Çalışma Bakanlığı, MSB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve birçok Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı
AFAD 473 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 473 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı. Son başvuru tarihi: 12 Ocak 2026
AFAD ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83337/afad-473-sozlesmeli-personel-alacak.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak. Son başvuru tarih 6 Şubat 2026
ÇSGB ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83344/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-100-is-mufettis-yardimcisi-alinacak.html
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 40 uzman ve müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarih 5 Ocak 2026
Çevre Bakanlığı ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83346/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-40-uzman-ve-mufettis-yardimcisi-alacak.html
Danıştay 10 Personel Alacak. Son başvuru tarih 7 Ocak 2026
Danıştay ilanının detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83343/danistay-10-personel-alacak.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026
HMB İlanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83334/hazine-ve-maliye-bakanligi-104-uzman-yardimcisi-alacak.html
Milli Savunma Bakanlığı 1090 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarih 25 Ocak 2026
MSB İlanı Detaylarına Ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83350/milli-savunma-bakanligi-1090-sozlesmeli-personel-alacak.html
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur alımı yapacak. Son başvuru tarih 25 Ocak 2026
MSB Memur ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83349/milli-savunma-bakanligi-109-memur-alimi-yapacak.html
Gelir İdaresi Başkanlığı 655 Gelir uzman yardımcısı alınacak
GİB ilanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83335/655-gelir-uzman-yardimcisi-alinacak.html
Tarım ve Orman Bakanlığı 47 Kontrolör Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarih 26 Ocak 2026
Tarım Bakanlığı İlanı Detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83347/tarim-ve-orman-bakanligi-47-kontrolor-yardimcisi-alacak.html
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 254 İşçi Alacak. Son başvuru tarih 5 Ocak 2026
TİGEM İlanı detaylarına ulaşmak için: https://ilan.memurlar.net/ilan/83360/tarim-isletmeleri-genel-mudurlugu-254-isci-alacak.html