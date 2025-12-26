'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 70 bin lira ceza

Ekiplerin takibi sonucu sürücü, havalimanı kavşağında yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücüye 10 farklı maddeden toplam 70 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet çekici yardımıyla bağlanarak otoparka götürüldü.

