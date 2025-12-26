İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır

Ebeveynlerin çocuklarına ait fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmasının, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması kapsamında ciddi hukuki sorumluluk doğurabileceği bildirildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 07:27, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 07:28
Yazdır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır

Hukukçular, bu tür paylaşımlarda "çocuğun üstün yararı" ilkesinin esas alınması gerektiği konusunda aileleri uyardı.

İstanbul 2 No.lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde 1-3 yıl, ihlalin görüntü veya ses yoluyla yapılması durumunda ise 2-5 yıl hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.

Küçük düşürücü paylaşımların tazminat sorumluluğuna yol açabileceğini ve hatta velayetin kaldırılması sonucunu doğurabileceğini vurgulayan Şamlı "Çocuğun rızası vardı denilemez. Reşit olduktan sonra haklarının ihlal edildiğini düşünen çocuk dava açabilir" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber