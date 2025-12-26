Saadet Partili Yılmaz: Emeklinin saç teli analiz edilse yüzde 50'si makarna ve simit çıkar

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, son dönemde gündem olan uyuşturucu operasyonları üzerinden vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Operasyonların hukuki yönüne de değinen Yılmaz, konuşulması gerekenin vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik zorluklar olduğunu belirtti.

'Asgari Ücret Yerine Ünlülerin Saç Teli Konuşuluyor'

Yılmaz, emeklinin saç teli üzerinden ironi yaptığını ancak açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin konuşulması yerine ünlü kişilerin saç tellerinin gündem olduğuna işaret etti.

Yılmaz'ın yayındaki açıklamaları şu şekilde oldu:

Yılmaz, TV5'te katıldığı bir programda "Asgari ücret açıklandı 28 Bin 75 lira ama biz günlerdir Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Saadettin Saran'ın, Ela Rumeysa'nın saç telini konuşuyoruz" dedi.

Emeklinin yaşadığı sefalete de değinip ironi yapan Yılmaz, "Emeklinin saç telini analiz edelim; yüzde 50'si makarna, yüzde 50'si simit çıkacak" ifadesini kullandı

MAGAZİN PROPAGANDA HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Normalde kişisel verilerin bu kadar magazin haline gelmesinin de suç olduğunu belirten Yılmaz, "Tahlil sonuçları çarşaf çarşaf paylaşılıyor, bunların hepsi de suç. Bir el Türkiye'de bu işleri propaganda haline getirmiş vaziyette" açıklamasını yaptı.