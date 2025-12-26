Makine ihracatı 26 milyar dolara yükseldi

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Makine ihracatı 26 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin makine ihracatı yılın 11 ayında, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 26 milyar dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 12:31, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 12:32
Yazdır
Makine ihracatı 26 milyar dolara yükseldi

Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, yılın 11 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarak 26 milyar dolara ulaştı.

İhracatta tonaj açısından yaşanan yüzde 6,9'luk gerilemeye rağmen, kilogram başına ortalama fiyatın 8,1 dolarla tarihi seviyesini koruması değer bazında artışı beraberinde getirdi. Kasım itibarıyla son 12 aylık ihracat 28,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde Almanya'ya yapılan ihracat yıllık bazda yüzde 5,3 artarak 2,9 milyar dolara ulaşırken, onu 1,7 milyar dolarla yüzde 6,7'lik yükselişin yaşandığı ABD izledi.

Makine ihracatı Irak'ta yüzde 8,4 düşüşle 670 milyona gerilerken, Suriye'ye makine satışlarının yüzde 183 artarak 134 milyon dolara ulaşması dikkat çekti.

"Türkiye de 'Made in EU' tanımına dahil edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel ölçekte süregelen parasal sıkılaşma politikalarının kontrollü olarak gevşemeye başladığı bu dönemde açıklanan verilerin, dünya sanayi üretimi üzerinde çok yönlü baskının devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Finansman maliyetlerini olumlu etkileyecek küresel gelişmelere bağlı olarak 2026 yılı için iyimser beklentilerin arttığına işaret eden Karavelioğlu, ABD ve Avro Bölgesi'ndeki imalat verilerini değerlendirdi.

Karavelioğlu, bazı sektörlerde ekipmanların Avrupa'da üretilme oranını yüzde 70'e kadar çıkarmayı hedefleyen "Sanayi Hızlandırma Yasası" etrafındaki tartışmalara işaret ederek, "Rekabetçiliğin bir ayağı korumacılıksa bir ayağının da maliyet kontrolü olduğunun bilinciyle AB'nin stratejik bir partner ve Gümrük Birliğinin bir ortağı olarak Türkiye'yi de 'Made in EU' tanımına dahil etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Çin'in Türkiye'ye makine ihracatı yüzde 13,4 arttı"

Kutlu Karavelioğlu, ABD'nin tetiklediği ticaret savaşları neticesinde Çin'in bu ülkeye ihracatının yüzde 29 daraldığını belirterek, Çin'in AB ve Türkiye gibi stratejik pazarlara yönelerek 1 trilyon dolar gibi dış ticaret fazlası üretmeyi başardığını anlattı.

Çin'in makine ihracatında sağladığı artışa değinen Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin'in makine ihracatındaki artış dünyada yüzde 8, Türkiye'de ise yüzde 13,4 seviyelerinde. Bu durum haksız rekabet tartışmalarını yalnızca fiyat değil teknoloji, veri güvenliği ve sanayi politikası boyutlarıyla da derinleştiriyor. Türkiye açısından bu konjonktürün gerektirdiği adımlardan ilki, AB ile derin entegrasyonun sağladığı sanayi ve tedarik zinciri bağlarını koruyarak eşit rekabet koşullarını savunmak. İkinci adım ise Çin ile rekabette sürdürülebilir bir denge kurabilmek için inovasyonu, AR-GE'yi, stratejik teknolojileri ve yerli üretim kapasitesini sistematik biçimde güçlendiren bir sanayi politikasını kararlılıkla uygulamak."

"Sektördeki üretici fiyat endeksi geçen yıla kıyasla yüzde 29,6 arttı"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, ekim sonu itibarıyla genel imalat sanayisi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,3 arttığını, buna karşın makine üretiminde yüzde 6,1'lik daralma yaşandığını belirterek, bu durumun sektörün genel sanayi eğiliminden belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Yılın ilk üç çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 6,2 arttığına değinen Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Buna rağmen kapasite kullanım oranının ekimde yüzde 63,9'a gerileyerek tarihin en düşük seviyelerinde seyretmesi, yatırımların daha çok ithal makinelerle karşılandığını gösteriyor. Bu tablo makine sektöründe rekabet gücünün korunması ve fiyatlama gücünün yeniden kazanılması için finansmana erişimin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve ithalata bağımlılığı azaltacak politikaların aciliyetini ortaya koyuyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber