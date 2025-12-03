Borsada manipülasyon soruşturması! Gökhan Gönül hakkında karar
Borsada manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.