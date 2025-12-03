Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıflarda 14 aya varan yaş farkının yarattığı akademik ve sosyal uyum sorunları ile akran zorbalığı riskini önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. Planlamaya göre, ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay (6 yaş) olacak ve çocukların gelişimsel durumuna göre 69 ile 75 ay arasında esneklik tanımlanacak. Bakanlık, bu yaş düzenlemesiyle sınıfları daha homojen bir yapıya kavuşturmayı ve ilkokula başlamanın gelişimsel açıdan en uygun dönem olan 72 ayı esas almayı hedefliyor.

Haber Giriş : 03 Aralık 2025 08:42
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir tartışma konusu olan ilkokula başlama yaşına yönelik yeni bir hazırlık yürütüyor. 2014 tarihli yönetmeliğe göre eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlarken, velilerin dilekçesiyle 66-68 aylık çocuklar da okula başlayabiliyor.

Bu uygulama birinci sınıflarda 14 aya kadar varan yaş farkları oluşturuyor; sınıf içinde akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok güçlüğü beraberinde getiriyor.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Bakanlık, yaş farkının yol açtığı akran zorbalığını önlemek ve sınıfları daha homojen bir yapıya kavuşturmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Planlamaya göre ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay olacak; çocukların gelişimsel durumuna göre 72-3 yani 69 ay ve 72+3 yani 75 ay esnekliği tanımlanacak.

YAŞ FARKI ZORBALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Mevcut sistemde 66 aylık bir çocuk ile 80 aylık bir çocuk aynı sınıfta olabiliyor. Eğitimciler bu farkı "Bir bebeğin 14 aylık bir çocukla aynı beceriyi göstermesini beklemek gibi" sözleriyle özetliyor.

Uzmanlara göre özellikle küçük yaşta başlayan öğrenciler, duygusal ve fiziksel olarak daha olgun yaştaki akranlarının baskısına karşı savunmasız kalıyor. Bu nedenle yaş düzenlemesinin yukarı çekilmesi zorbalığı azaltmada kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEB, geçen yıl gerçekleştirilen sınıf yerleştirmelerinde yaş farkını dikkate alarak benzer yaş grubundaki öğrencileri aynı sınıflarda toplamış ve homojen dağılım sağlamıştı. Bu uygulamanın olumlu geri dönüşleri üzerine, başlama yaşının da revize edilmesi gündeme geldi.

HANGİ ZORLUKLAR YAŞANIYOR?

Araştırmalara göre bir çocuğun ilkokula başlaması için kalem tutma, öz bakım, yönerge takip etme gibi temel becerileri kazanmış olması gerekiyor. Küçük yaşta başlayan çocuklarda ise şu sorunlar öne çıkıyor:

Yazı, çizim ve kas becerisi gerektiren çalışmalarda zorlanma.
Derse odaklanma ve dikkat süresinin kısa olması.
Tuvalet, yemek gibi öz bakım ihtiyaçlarında yetişkin desteği gerektirmesi.
Sınıf ortamındaki kurallara uyumda güçlük.
Sosyal gelişim açısından geri kalma.

ÖĞRETMENLERİN SINIF GÖZLEMLERİ

Küçük yaşta başlayan öğrenciler çabuk yoruluyor ve zaman zaman ağlama krizleri yaşayabiliyor.
Ödev yapma ve yönerge takip etme becerileri sınırlı kalabiliyor.

Motor beceri eksiklikleri nedeniyle çanta düzenleme, düğme ilikleme gibi işleri tek başlarına yapamıyorlar.
Fiziki olarak küçük olmaları, akran zorbalığına daha açık hale getiriyor.
Okumaya geçiş süreçleri daha geç yaşanabiliyor ve özgüven kaybı oluyor.

EN SAĞLIKLI BAŞLAMA YAŞI: 72 AY

Uzmanlar, gelişimsel açıdan ilkokula başlamanın en uygun yaşının 72 ay olduğunu vurguluyor. Bu görüşü destekleyen değerlendirmelerde şu tespitler öne çıkıyor:

72 ayını dolduran çocuklar bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan okula uyum için en hazır dönemdedir.
66-71 aylık çocuklar hala oyun çağı özellikleri gösterdiği için ilkokul disiplinine uyumda zorlanıyor.
İlk yıllarda başarılı olsalar bile üçüncü sınıftan itibaren akademik güçlükler artabiliyor.
"Sen küçüksün" gibi sosyal baskılar, çocukların uzun vadeli özgüven gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

