Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
11'inci Yargı Paketi TBMM'de: İlk 15 madde kabul edildi

55 bin mahkuma tahliye yolunu açacak olan 11'inci Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği görüşmeler...

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlarda hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarını sağlayacak Covid düzenlemesini de içeren 11'inci Yargı Paketi'nin görüşmeleri başladı.

İLK 15 MADDE KABUL EDİLDİ

Tam adı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olan paketin ilk 15 maddesi kabul edildi.

TBMM'ye sunulan 11'inci Yargı Paketi, 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile yine bu tarih öncesi işlediği suçtan hüküm giyenlere, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanıyor.

55 BİN MAHKUM FAYDALANACAK

Bu kapsamda ilk etapta cezaevlerindeki 54-55 bin mahkum bundan faydalanacak.

Sayının önümüzdeki 1 yılda kademeli olarak 80-90 bini bulacağı belirtiliyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 15 maddeye göre,

"dolandırıcılık"

suçunun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılacak.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) düzenlenen

"dolandırıcılık"

ve

"nitelikli dolandırıcılık"

suçlarına ilişkin yargılamaların farklı mahkemelerde yürütülmesi sebebiyle oluşan görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TCK DÜZENLEMELERİ

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Akıl hastalığı" hükmünde yapılan değişiklikle hukuk sisteminde cezai sorumluluğu kabul edilen kısmi akıl hastaları hakkında hem verilen cezanın infazı hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması hedefleniyor.

Buna göre, söz konusu kişi hakkında ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunacak.

Akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri süre, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda bir yıldan, üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 6 aydan az olamayacak.

11'inci Yargı Paketi'nin kabul edilen maddeler arasında İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu'ndaki bazı değişiklikler de yer aldı.

Teklifin ilk 15 maddesinin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelere saat 18.00'de devam edileceğini açıkladı.

