Samsun'da sınıf öğretmeni kansere yenik düştü

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında Pamay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Hülya Pamay'ın cenazesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Alpaslan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Pamay'ın vefatı, eğitim camiası ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net