Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Soruşturma başlatıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
İspanya'daki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında 18 Ocak akşamı meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

20 Ocak 2026
Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, Canal Sur televizyonuna yaptığı açıklamada, tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e çıktığını söyledi.

Kazazedelerden 10'unun daha taburcu olduğunu ve mevcut durumda 39 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Moreno, bunlardan 13'ünün yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu ifade etti.

Endülüs bölgesindeki adli tıp doktorları ve devlet güvenlik uzmanlarından oluşan kimlik tespit heyetinin de çalışmalarını sürdürdüğü, 41 cesetten 5'inin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

- Soruşturmadaki ilk bulgular kazaya raylardaki sorunun neden olduğunu gösteriyor

Diğer yandan yetkililer kaza alanında bulunan vagonların hasar tespit ve soruşturma analizlerinin devam ettiğini belirtiyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Jandarma Kriminal Departmanı ekipleri, çarpışmaya neden olan Malaga-Madrid seferini yapan trenin raylardan son üç vagonundaki araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Jandarma yetkilileri, 7. ve 8. vagondaki incelemeleri tamamladığını, raylardan ilk çıkan 6. vagondaki çalışmaların ise soruşturma için çok önemli olduğunu vurguladı.

Basına açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Oscar Puente de ilk incelemelerde ortaya çıkan, rayların bir bölümünün kırık olmasının, iki trenin çarpışmasına yol açan olayda "neden mi yoksa sonuç mu olduğunun araştırıldığını" ifade etti.

Soruşturmayı yürüten kaynaklara dayanılarak İspanyol basınında çıkan haberlerde, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin arka vagonlarının raydan çıkmasına büyük olasılıkla raylardaki sorunun neden olduğunun düşünüldüğü iddia edildi.

Kazada bu kadar çok ölü ve yaralı olmasına neden olan, karşı yönden gelen Madrid-Huelva seferini yapan treninin bu vagonlara çarpmasının ise vagonların raydan çıkmasından sadece 20 saniye sonra geçişin olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Bu arada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün kaza alanını ve hastanedeki yaralıları ziyaret etmesinden sonra bugün de Kral 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia bölgeye gitti.

Kazadan dolayı halen tren ulaşımına kapalı tutulan Endülüs hattının 2 Şubat'ta tamamen faaliyete geçmesi öngörülüyor.

İspanya'da kazadan dolayı dün, 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

