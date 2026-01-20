Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı'nın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 10:23, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 10:35
Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında yeni gözaltılar geldi.

7 kişi için daha uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında, Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ bulunuyor.

YENİ GÖZALTILAR

Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan İbrahim Barut'un, Abdi İbrahim markasının sahibinin oğlu olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR

-Bilal Hancı

-Mehmet Üstündağ

-Abdullah Gençal

İbrahim Barut

HANCI'YA ÖZEL ESPRİLER

Bilal Hancı, YouTube'da hazırladığı içerikleri 'Manyak bir video' ifadeleriyle açıyordu. Hancı'nın uyuşturucudan gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada, 'Manyak bir operasyon' şeklinde espriler yapılmaya başladı.

YAKIN ZAMANDA TUTUKLANANLARIN TAM LİSTESİ

Soruşturmada gözaltına alınıp, tutuklananların listesi şu şekilde:

Ümit Karan

Timuçin Ünal

Ahmet Şaşmaz

Deniz Berk Cengiz

Emre Yalçın

Gökhan Gümüş

Gökmen Gürdeğir

Melis Sabah

Nuray İstek

Emircan Şahin

Murat Dönmez

Orhan Aydın

Hakan Tunçbilek

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel'in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.


