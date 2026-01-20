Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Memurların Hastalıkları Nedeniyle Muayene Sırasında-Sonrasında Tetkiklerde-Tahlillerde Geçirdiği Süreler İzin Kapsamında Sayılır Mı?

Memurların hastalıkları nedeniyle muayene sırasında ve sonrasında tetkiklerde ve tahlillerde geçirdiği süreler izin kapsamında sayılmalıdır.

657 sayılı Kanunun "hastalık ve refakat izni" başlıklı 105'inci maddesi, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ'in 2'nci maddesi birlikte ele alındığında, memurların hastalanması halinde sağlık kurum ve kuruluşlarına nasıl müracaat edeceği veya söz konusu sürelerde memur hakkında nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir.

Çevre Bakanlığı'nın 23.12.2025 tarihli 14432308 sayılı görüş yazısında mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın 25.04.2013 tarihli ve 6005 sayılı görüş yazısına da atıfta bulunarak belirtildiği gibi;

Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması gerektiği; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu, Devlet memuruna verilen bu iznin suistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği mütalaa edilmiştir.

Sonuç olarak; memurların mesai saatleri içinde hastalıkları nedeniyle sağlık hizmeti sunucularında muayene + tetkik + tahlil + sonuç gösterme gibi durumlarda geçirmiş oldukları süreler (sağlık kuruluşlarında geçirilen süreler) izinli olarak değerlendirilmektedir. Bu izin, sadece kendisinin değil eşinin + çocuklarının + annesinin + babasının hastalıkları nedeniyle de verilmektedir. Kurumlarınca herhangi bir şüphe olması durumunda memurdan, muayene fişi + randevu fişi + tetkik istem/sonuç belgesi + tahlil istem/sonuç belgesi vb. ispatlayıcı bilgi ve belgeler talep edilebilmektedir. Bu belgelerin istenilmesi ve ibraz edilmesi halinde kurumlarınca izinli sayılmaları gerekecek, kurumların bu konuda herhangi bir takdirlerinin olmadığı değerlendirilmektedir. Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın yukarıdaki görüşü yanında (10.05.2013-6759 / 11.01.2017-190) tarih sayılı görüş yazılarında da aynı hususlar belirtilmiştir.

