Zarar şampiyonu Beşiktaş, gelir lideri Galatasaray
Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2025-26 sezonu ilk yarı finansal raporları açıklandı. Yaklaşık 26,5 milyar liralık devasa bir gelire ulaşmalarına rağmen, giderlerin 28,9 milyar lirayı aşmasıyla üç kulübün toplam zararı 2,4 milyar liraya ulaştı. Kur bazında 49,2 milyon euroya tekabül eden bu açık, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek mali tehlikenin sürdüğünü kanıtladı.
Yaklaşık 26,5 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 28,9 milyar lirayı aştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk 6 ayını, 2 milyar 415 milyon liralık zararla kapattı.
Bu zararın kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon euroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon euro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon euroluk zararla noktalamıştı.
En fazla zarar Beşiktaş'ta
Bağımsız denetçilerin raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lirayla (28,71 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar toplamda 6 milyar 672 milyon liralık gelire ulaşsa da 8 milyar 82 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 21 daha fazla harcama yaptı.
Fenerbahçe'nin zararı 918 milyon lira
Fenerbahçe'nin bu dönemdeki zararı 918 milyon lira (18,7 milyon euro) oldu. Toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelire uzanan sarı-lacivertli kulüp, kazandığının yüzde 11 daha fazlasına tekabül eden 9 milyar 38 milyon liralık gidere engel olamadı.
Galatasaray 87 milyon liralık zararda
Galatasaray ise 11 milyar 701 milyon liralık gelirle üç kulüp içinde en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda bulunuyor. Buna karşın 11 milyar 788 milyon lira harcayan sarı-kırmızılı kulüp, gelir kalemini yüzde 0,75 aşarak 87 milyon liralık (1,77 milyon euro) zarardan kurtulamadı.