Tekirdağ'da deniz 10 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçe merkezindeki sahilde deniz suyu 10 metre çekildi.

Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir" dedi.