Bakan Tunç'tan Yargıtay Tetkik Hakimi Koç için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 07:20, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 07:30
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."