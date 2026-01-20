AYM'den emsal karar: Kesinleşmiş ceza olmadan ihraç edilmek hak ihlali midir?

Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM'den emsal karar: Kesinleşmiş ceza olmadan ihraç edilmek hak ihlali midir?

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı olmaksızın KHK ile ihraç edilen eski astsubay Turgay Usanmaz'ın başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, "masumiyet karinesi" ve "özel hayata saygı hakkı" ekseninde çok tartışılacak bir karara imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 12:20, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 12:20
Yazdır
AYM'den emsal karar: Kesinleşmiş ceza olmadan ihraç edilmek hak ihlali midir?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası yayımlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen T. U.'ın bireysel başvurusunu karara bağladı. Başvurunun odağını, bir kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla sabitlenmeden kamu görevinden çıkarılmasının anayasal hakları zedeleyip zedelemediği sorusu oluşturdu.

Başvurucunun Temel İddiası: "Mahkümiyet Yoksa İhraç Masumiyet Karinesine Aykırıdır"

Başvurucu T. U., Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda temel olarak iki noktaya dikkat çekti. Henüz hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası bulunmadığı bir dönemde isminin KHK listesinde yayımlanarak ihraç edilmesinin "suçsuzluk karinesini" (masumiyet karinesi) ağır şekilde ihlal ettiğini savundu. Ayrıca, bu işlemin sosyal ve mesleki hayatını bitirdiğini belirterek "özel hayata saygı hakkının" haksız yere kısıtlandığını ileri sürdü.

AYM Kararı: İdari Tasarruf ile Ceza Yargılaması Farklıdır

Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede kamu görevinden çıkarma işleminin bir "suç isnadına bağlı ceza" olmadığını, devletin güvenliğini korumak adına aldığı bir "idari tedbir" olduğunu vurguladı. Kararda, kamu görevlilerinin devlete olan "sadakat yükümlülüğü"ne atıf yapılarak, idarenin bu bağı kopmuş gördüğü kişilerle çalışmama yetkisinin olduğu belirtildi.

Masumiyet Karinesi Neden İhlal Edilmedi?

Anayasa Mahkemesi, masumiyet karinesinin ihlal edilmediğine yönelik gerekçesinde şu hususların altını çizdi:

İdari ve Adli Süreç Ayrımı: Kamu görevinden çıkarma işleminin, kişinin suçlu ilan edilmesi anlamına gelmediği, sadece kamu hizmetinin güvenilirliğini koruma amacı taşıdığı ifade edildi.

Fiili Durum Değerlendirmesi: Başvurucunun darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlerinin (silah deposunu açma, darbecilere refakat etme vb.) idari makamlarca "iltisak" için yeterli somut veri olarak kabul edilebileceği belirtildi.

Yargısal Denetim Yolu: KHK sonrası kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ve sonrasındaki idari yargı yollarının açık olması, hak arama hürriyetinin korunması olarak değerlendirildi.

Özel Hayata Saygı Hakkı ve Kamu Menfaati Dengesi

Mahkeme, ihraç kararının başvurucunun özel hayatı üzerinde ciddi etkiler yarattığını kabul etmekle birlikte; demokratik bir toplumda devletin, anayasal düzeni korumak adına bu tür sınırlamalar yapabileceğine hükmetti. Kararda, darbe teşebbüsü gibi olağanüstü bir süreçte "kamu yararı ile bireysel hak arasındaki dengenin" gözetildiği savunuldu.

Başvuru Kabul Edilemez Bulundu

T. U.'ın iddialarını inceleyen AYM, derece mahkemelerinin kararlarında bariz bir takdir hatası veya açık bir keyfilik bulunmadığına işaret ederek başvurunun "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Bu karar, OHAL dönemindeki ihraçların hukukiliği noktasında yüksek mahkemenin çizdiği sınırları bir kez daha tescillemiş oldu. Kararı görmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber