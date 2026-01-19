Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesinden bitirdi. Toplam işlem hacminin 197,1 milyar liraya ulaştığı günde, bankacılık endeksi yüzde 3,12 yükselişle lokomotif görevi gördü. Madencilik sektörü günün en çok kazandıranı olurken, küresel piyasalardaki Grönland kaynaklı negatif haber akışına rağmen Borsa İstanbul pozitif ayrıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 18:50, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 19:02
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 197,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,39 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, İran'daki gelişmelere ilişkin endişelerin azalmasına karşın, Grönland'a dair olumsuz haber akışının etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.837,92 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 arttı.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro bölgesinde cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

