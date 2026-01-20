Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler döviz dengelerini değiştirdi. Güç kaybeden doların yerine Euro'nun tercih edilmesiyle birlikte Euro/TL kuru 50,7899 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi. Yılbaşından bu yana yüzde 0,48 oranında sınırlı bir artış gösteren Euro, son bir yılda ise yatırımcısına yüzde 37 oranında getiri sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 15:37, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 15:38
Euro/TL kuru 50,7805 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler nedeniyle güç kaybeden dolar yerine Euro tercih edilmeye başlandı. Güçlenen Euro 50,7899 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

GETİRİSİ DÜŞÜK KALIYOR

Euro/TL özelinde yılbaşından bu yana getiri sadece yüzde 0,48 oldu. Son bir yıldaki getiri ise yüzde 37 oldu.

