Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler döviz dengelerini değiştirdi. Güç kaybeden doların yerine Euro'nun tercih edilmesiyle birlikte Euro/TL kuru 50,7899 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi. Yılbaşından bu yana yüzde 0,48 oranında sınırlı bir artış gösteren Euro, son bir yılda ise yatırımcısına yüzde 37 oranında getiri sağladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 15:37, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 15:38
Euro/TL kuru 50,7805 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler nedeniyle güç kaybeden dolar yerine Euro tercih edilmeye başlandı. Güçlenen Euro 50,7899 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.
GETİRİSİ DÜŞÜK KALIYOR
Euro/TL özelinde yılbaşından bu yana getiri sadece yüzde 0,48 oldu. Son bir yıldaki getiri ise yüzde 37 oldu.