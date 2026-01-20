Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!

Euro/TL kuru 50,7805 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.



Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler nedeniyle güç kaybeden dolar yerine Euro tercih edilmeye başlandı. Güçlenen Euro 50,7899 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

GETİRİSİ DÜŞÜK KALIYOR

Euro/TL özelinde yılbaşından bu yana getiri sadece yüzde 0,48 oldu. Son bir yıldaki getiri ise yüzde 37 oldu.