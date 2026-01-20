A Milli Takım FIFA sıralamasında dünya 25'incisi!

İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.

İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

